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В Казани День трезвости отметят чаепитием

14:19, 09.09.2020
В Казани День трезвости отметят чаепитием
Фото: google.com/maps / скриншот

В Казани День трезвости отметят 11 сентября. Мероприятие пройдет вечером в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на улице Сабан.

Вечером в храме пройдет богослужение «о страждущих недугами винопития, наркомании и иными греховными зависимостями», передает пресс-служба Татарстанской митрополии РПЦ.

Также в актовом зале воскресной школы при храме будет организован концерт и чаепитие.

Организуют мероприятие отдел Казанской епархии по противодействию наркомании и алкоголизму и Казанское епархиальное общество «Трезвение» имени праведного Иоанна Кронштадтского.

«Мы приглашаем всех желающих на соборную молитву о страждущих недугами алкоголизма, наркомании, табакокурения и игромании», — сказал руководитель общества Владислав Юферов.

Также напоминается, что все пришедшие должны иметь при себе маски.

Общество Татарстан
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