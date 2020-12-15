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Казанские поселки на два часа остались без света из-за короткого замыкания

08:26, 15.12.2020
Казанские поселки на два часа остались без света из-за короткого замыкания
Фото: соцсети

Вчера вечером без света остались три казанских поселка, а также ЖК «Светлый» под Казанью. Сообщения об отключении электричества появились в соцсетях.

Причиной оказалось короткое замыкание на трансформаторной подстанции в Салмачах. По данным МЧС по РТ, короткое замыкание к возгоранию не привело.

Жителей поселков и ЖК попросили не использовать лишние электроприборы на время аварийных работ. Электроснабжение было восстановлено после 9 вечера.

Ранее в Челнах пришлось эвакуировать школьников из-за замыкания в электрощитовой.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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