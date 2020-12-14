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Экс-тренер «Ливерпуля» Жерар Улье умер после операции на сердце

13:54, 14.12.2020
Экс-тренер «Ливерпуля» Жерар Улье умер после операции на сердце
Фото: liverbird.ru

Скончался бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье. Французскому футбольному специалисту было 73 года.

О причинах смерти пока не сообщается. По данным французских изданий, три недели назад тренер перенес плановую операцию на сердце и только вчера вернулся домой из больницы.

Улье испытывал сложности с аортой еще в 2001 году. В ноябре того года тренер был госпитализирован прямо в перерыве матча Английского чемпионата, где его «Ливерпуль» играл против «Лидса».

Чуть ранее в том же году Улье привел свою команду к победе в Кубке УЕФА, а также в еще нескольких внутренних и европейских турнирах. По итогам сезона-2000/2001 он был признан лучшим тренером УЕФА.

Напомним, ранее стало известно о госпитализации президента «Урала» Григория Иванова из-за коронавируса.

СпортФутбол
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