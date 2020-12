Экс-тренер «Ливерпуля» Жерар Улье умер после операции на сердце

Скончался бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье. Французскому футбольному специалисту было 73 года.

О причинах смерти пока не сообщается. По данным французских изданий, три недели назад тренер перенес плановую операцию на сердце и только вчера вернулся домой из больницы.

Улье испытывал сложности с аортой еще в 2001 году. В ноябре того года тренер был госпитализирован прямо в перерыве матча Английского чемпионата, где его «Ливерпуль» играл против «Лидса».

We are mourning the passing of our treble-winning manager, Gerard Houllier.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Gerard’s family and many friends.



Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E