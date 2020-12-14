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Президент «Урала» Иванов попал в больницу из-за коронавируса

13:07, 14.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Президент «Урала» Иванов попал в больницу из-за коронавируса
Фото: vk.com/fc_ue

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов не смог попасть на игру своей команды против ЦСКА (2:2) в рамках РПЛ из-за коронавируса. Руководитель уральцев лег в больницу после ухудшения состояния здоровья.

«Да, я действительно заболел коронавирусом и не полетел в Москву на матч с ЦСКА. Сегодня чувствую себя средне, был дома, но сейчас решил поехать лечь в больницу», — сказал функционер.

Фото: vk.com/fc_ue

59-летний Иванов является президентом «Урала» с 2003 года. В нынешнем году клуб отметил свое 90-летие.

Напомним, ранее Иванов начал ходить на матчи своей команды в тюбетейке.

СпортФутбол
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