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В России цены на подсолнечное масло и сахар хотят зафиксировать на три месяца

06:21, 14.12.2020
В России цены на подсолнечное масло и сахар хотят зафиксировать на три месяца
Фото: pixabay.com

Закупочные и розничные цены на сахар и подсолнечное масло могут зафиксировать на следующие три месяца. Об этом сообщают «Известия».

Договоренность о ценах закрепят на уровне соглашений между компаниями. Существует риск фиксирования цен на невыгодном для производителей уровне, а это значит, что они могут приостановить поставки товаров в торговые сети. Этом случае может возникнуть дефицит подсолнечного масла и сахара. Поэтому важно как жестко не ограничить производителей, так и не позволить им постоянно повышать цены в попытке компенсировать будущие возможные потери.

Фото: pixabay.com

Власти дали бизнесу рекомендацию об установке уровня в розницу 110 рублей за литр подсолнечного масла и 45 рублей за килограмм сахара. Представителей отраслей и торговых сетей якобы также попросили установить оптовую цену на масло в размере 95 рублей за литр, на сахар — 36 рублей за килограмм.

Напомним, президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Он обратил внимание на падение доходов населения и рост безработицы.

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляЭкономикаОбщество
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