Главная елка Казани откроется 24 декабря у Центра семьи «Казан»

Главная елка Казани откроется 24 декабря у Центра семьи «Казан». Об этом сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города рассказал и.о. начальника управления культуры Азат Абзалов.

Гостей мероприятия ждет концертная программа и праздничные торговые ряды.

В этот же день елки откроются в казанских парках «Континент», «Крылья Советов» и «Калейдоскоп».

Фото: realnoevremya.ru

Также 24 декабря ожидается открытие новогоднего комплекса с 20-метровой искусственной елью и катком в парке «Сосновая роща» у ДК химиков для жителей Кировского и Московского районов Казани.

На прошлой неделе в казанском парке «Черное озеро» приступили к украшению елки.



Татьяна Демина