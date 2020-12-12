В казанском парке «Черное озеро» приступили к украшению елки
В казанском парке «Черное озеро» сегодня приступили к украшению елки. Об этом сообщает дирекция парков и скверов столицы Татарстана в своем Instagram.
В этом году елка впервые установлена на льду. В дирекции также предостерегли казанцев от выхода на лед в парке «Черное озеро». Это связано с тем, что пока там ведутся монтажные работы, кататься еще небезопасно.
Каток на «Черном озере» начали заливать 3 декабря. Его планируется открыть в середине декабря.
На этой неделе также в парке «Крылья Советов» в Авиастроительном районе Казани начали устанавливать елку.
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