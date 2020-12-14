Эксперт определил диапазон курса рубля на следующий год

Курс рубля в новом году спрогнозировал главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. В беседе с «Российской газетой» он назвал факторы, которые влияют на курс.



По словам эксперта, с начала декабря рубль укрепился, и это позволяет войти в новую неделю с отметкой в 73 рубля за доллар. Это связано с массовым внедрением российских «антиковидных» вакцин и с предстоящими инвестициями со стороны центробанков и госбюджетов в экономику ЕС и США.

Фото: realnoevremya.ru

Потенциал дальнейшего укрепления рубля до конца года ограничивается уже произошедшим его укреплением. Наиболее вероятный прогноз по курсу российской валюты на неделю — 72-74 рублей за доллар и 87,5-89,3 рублей за евро.

В связи с этим не стоит ожидать рекордного роста рубля в ближайшие недели. Следующий год, по мнению Гойхмана, рубль встретит в диапазоне 71-75 рублей за доллар и 87-90 рублей за евро.

Напомним, 10 декабря курс доллара впервые с августа опустился ниже 73 рублей.

Маргарита Головатенко