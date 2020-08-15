В Казани полицейские устроили погоню за пьяным водителем

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Казани сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем и в итоге задержали его.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, инспекторы во время несения службы обратили внимание на Hyundai, который ехал по встречной полосе проспекта Ямашева. Сотрудники решили остановить машину, но водитель проигнорировал требование сотрудников полиции и попытался скрыться.

За ним устроили погоню, которая продолжалась до пересечения проспекта Победы с улицей Сахарова. При задержании водитель также попытался скрыться, и полицейским пришлось применить физическую силу и спецсредства.

В итоге на злоумышленника составили шесть протоколов. Советский районный суд Казани назначил водителю административный арест на 4 суток.