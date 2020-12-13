Глава Генштаба США рассказал, почему Россия остается великой державой

Россия остается великой державой благодаря профессионализму своей армии. Об этом заявил глава Комитета начальников Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью The Wall Street Journal.

«Россия — великая держава. В этом нет сомнений из-за их возможностей. <…> Российские военные очень хороши, без вопросов», — сказал он.

Фото: wikimedia.org

Российская армия способна находить нетрадиционные решения поставленных задач. Милли считает, что российские военные — вызов и угроза для США.

Генерал положительно отозвался о кибервозможности российских Вооруженных сил и дал высокую оценку уровню и боеготовности космических, воздушных, военно-морских и наземных войск.

Ранее стало известно о том, что корабли Военно-морских сил России проведут совместные учения со странами НАТО. Это произойдет впервые за 10 лет. В ноябре военный корабль США «Джон Маккейн» пересек российскую границу на юге Приморского края. В связи с этим МИД РФ выразил решительный протест США.



Татьяна Леухина