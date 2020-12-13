В Татарстане возбудили уголовное дело на мужчину, укравшего деньги у бывшей сожительницы

В Татарстане возбудили уголовное дело на мужчину 1988 года рождения, укравшего 40 тысяч рублей у проживавшей в селе Айша в Зеленодольском районе РТ бывшей сожительницы, когда он приехал повидаться с двумя их детьми. Об этом сообщает МВД по республике.



Мужчина попросил дать в пользование старый телефон женщины. Она согласилась, но забыла вынуть из него СИМ-карту. Мужчина понял, что номер телефона привязан к мобильному банку и через мобильное приложение перевел на свой счет 47 тысяч рублей. 40 тысяч он потратил на личные нужды, а остальные семь перевел обратно.

Фото: МВД по РТ

Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в Челнах задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей коллекционных карточек.

Маргарита Головатенко