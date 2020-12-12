В Челнах задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей коллекционных карточек
Полицейские задержали жителя Свердловской области 1999 года рождения, подозреваемого в мошенничестве через интернет. Об этом сообщает МВД по Татарстану.
В Управление МВД РФ по городу Челны обратился 25-летний местный житель, который решил приобрести коллекционные карточки в интернете. Там он нашел объявление, связался с «продавцом» и договорившись, перевел на счет злоумышленника 3,5 тыс. рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь, покупатель так и не получил свою покупку.
Подозреваемого установили по номеру телефона. Житель Свердловской области признался в содеянном и не отказался от возмещения ущерба. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее сообщалось, что альметьевские полицейские задержали 23-летнюю подозреваемую в мошенничестве с продажей несуществующих пищевых добавок. Она продавала несуществующие БАДы под чужим именем в соцсети.Общество Татарстан
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