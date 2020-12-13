Россияне назвали положительные и отрицательные моменты в удаленке

Жители России назвали главные положительные и отрицательные стороны перехода на удаленный режим работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала Superjob.



Каждый второй россиянин (50%) рад сокращению расходов на питание и транспорт, 39% респондентов отметили как положительный момент — снижение контактов с носителями инфекций, для 32% опрошенных это — возможность работы из любого места, где есть интернет.

27% отметили, что они меньше отвлекаются, например, на коллег, 23% считают, что у них появилось больше свободного времени. 18% россиян сообщили, что испытывают меньше стресса, столько же отметили, что могут больше внимания уделить своей семье. Отсутствию дресс-кода рады 14%, возможность взять подработку — 13%, а об уменьшении контроля со стороны начальства рассказали 9% опрошенных.

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Среди главных недостатков режима удаленной работы в основном называли ненормированный рабочий день (37%), сочетание рабочих и домашних обязанностей (31%), сложности в коммуникации с коллегами (28%), отвлекающие факторы дома (26%). Появившиеся проблемы со здоровьем из-за сидячего образа жизни отметили 19% респондентов, 14% пожаловались на то, что стали меньше времени уделять физической форме и внешнему виду, 13% пожаловались на прокрастинацию.

Ранее сообщалось, что на удаленке граждан РФ чаще всего раздражает игнорирование звонков и сообщений.

Маргарита Головатенко