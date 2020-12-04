Опрос: на удаленной работе россиян возмущает игнорирование звонков и сообщений

На работе в офисе каждый десятый россиянин (9%) не доволен курением коллег в офисе. На «удаленке» граждан РФ чаще всего (7%) раздражает игнорирование звонков и сообщений. Об этом говорится в результатах опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, проведенного 19-30 ноября среди 1600 россиян.

Среди других раздражающих привычек коллег в офисе - лень, громкая речь, опоздания, медлительность и некомпетентность коллег. На удаленной работе это безделье, употребление пищи во время связи по работе, несамостоятельность и постоянные просьбы по незначительным поводам.

SuperJob.ru также выяснил, что привычки коллег при работе на «удаленке» раздражают гораздо меньше, чем в офисе.