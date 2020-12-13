Times: Навального пытались отравить второй раз перед отъездом в Берлин

Оппозиционера Алексея Навального пытались отравить в России во второй раз, когда он лежал в Омске в искусственной коме. Об этом сообщила британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах.



По сообщению источников, подозреваемые сотрудники органов госбезопасности попытались завершить убийство второй дозой яда после неудавшейся первой попытки. Заявлено, что Навального хотели отравить перед отправкой медицинского рейса в Германию. Однако, доказательство теории не приводится, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что если бы Россия хотела отравить кого-то, не отправила бы на лечение в Германию. До этого он сообщал о невозможности в настоящее время возбудить в стране уголовное дело по факту инцидента с Алексеем Навальным. Ранее он заявлял, что Россия заинтересована в прояснении этой ситуации.

Маргарита Головатенко