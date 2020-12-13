Mercedes-Benz в России отзывает более 4 тысяч автомобилей класса E и CLS

Mercedes-Benz отзывает в России 4 355 автомобилей E-класса и CLS (тип 213, 238, 257), реализованных в период с 2016 по 2020 годы, — в токопроводящей шине могут возникнуть токопроводящие соединения из-за электрохимических процессов. Об этом сообщает Росстандарт.



Токопроводящую шину на автомобилях доработают, проложат отдельный электропровод. Для владельцев это будет бесплатно.

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Ранее сообщалось, что в Mercedes-Benz показали новую модификацию машины S-класса. Автомобиль выпущен под брендом Maybach.

Маргарита Голвоатенко