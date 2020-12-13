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Mercedes-Benz в России отзывает более 4 тысяч автомобилей класса E и CLS

01:26, 13.12.2020
Mercedes-Benz в России отзывает более 4 тысяч автомобилей класса E и CLS
Фото: pixabay.com

Mercedes-Benz отзывает в России 4 355 автомобилей E-класса и CLS (тип 213, 238, 257), реализованных в период с 2016 по 2020 годы, — в токопроводящей шине могут возникнуть токопроводящие соединения из-за электрохимических процессов. Об этом сообщает Росстандарт.

Токопроводящую шину на автомобилях доработают, проложат отдельный электропровод. Для владельцев это будет бесплатно.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в Mercedes-Benz показали новую модификацию машины S-класса. Автомобиль выпущен под брендом Maybach.

Маргарита Голвоатенко
АвтоБизнесТранспорт
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