В Mercedes показали новый Maybach

В Mercedes-Benz показали новую модификацию машины S-класса. Автомобиль выпущен под брендом Maybach.

Модель получила измененную радиаторную решетку и бампер. Колесная база увеличена на 180 мм. Диски в диаметре составляют 21 дюйм. Кузов исполнен в двух цветах.

Существенные изменения в салоне авто: пять цифровых дисплеев, в том числе виртуальная приборная панель, экран мультимедийного комплекса, два монитора для задних пассажиров и дополнительный планшет в заднем подлокотнике.

Сиденья имеют функцию массажа и подогрев шеи и плеч. Инженеры оснастили салон системой адаптивного освещения задней части салона.