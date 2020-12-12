В Татарстане выздоровело более 10 тысяч ковидных пациентов

В Татарстане зарегистрировано 89 новых случаев COVID-19, из них два — завозные, 87 — контактные. 16 человек госпитализировано, 73 получают лечение на дому.

Всего на 12 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 412 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 10 007 человек, в том числе 85 за минувшие сутки.



Фото: realnoevremya.ru

Больше всего заболевших в Казани — 54. В Челнах — шесть заболевших, в Альметьевском районе — пять, в Бугульминском районе — три. По два случая подтверждено в Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском, Мамадышском, Нижнекамском районах. По одному — в Арском, Буинском, Дрожжановском, Елабужском, Камско-Устьинском, Мензелинском, Сабинском и Тукаевском районах.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за сутки выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко