В Татарстане за сутки выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 94 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике нарастающим итогом подтверждено 11 323 случая. Об этом сообщила замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Количество выявленных случаев на 100 тысяч населения — 303,3 случая. Темп прироста составляет 0,8% к предыдущему дню.

Фото: realnoevremya.ru

«Пока мы еще находимся на этапе подъема заболеваемости с тенденцией к некоторой стабилизации. Заболеваемость за ноябрь была вышла к октябрю на 64%, в октябре к сентябрю — на 69%», — сообщила Авдонина.



Ранее сообщалось, что в октябре коронавирус стал основной причиной смерти 34 татарстанцев.

Маргарита Головатенко