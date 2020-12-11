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В Татарстане за сутки выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом

09:09, 11.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 94 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике нарастающим итогом подтверждено 11 323 случая. Об этом сообщила замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Количество выявленных случаев на 100 тысяч населения — 303,3 случая. Темп прироста составляет 0,8% к предыдущему дню.

Фото: realnoevremya.ru

«Пока мы еще находимся на этапе подъема заболеваемости с тенденцией к некоторой стабилизации. Заболеваемость за ноябрь была вышла к октябрю на 64%, в октябре к сентябрю — на 69%», — сообщила Авдонина.

Ранее сообщалось, что в октябре коронавирус стал основной причиной смерти 34 татарстанцев.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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