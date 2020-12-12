В России число продуктов с нарушением содержания ГМО снизилось в 8 раз

В этом году России число проб продуктов с выявленными нарушениями содержания генно-модифицированных организмов (ГМО) уменьшилось в восемь раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.



В 2019 году удалось выявить нарушения в 0,04% проб — доля ГМО составляла более 0,9%, при этом отсутствовала маркировка. В этом году доля проб составила 0,005%, таким образом снизившись в восемь раз.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

«Это значит, что производители начали более ответственно подходить к соблюдению требований законодательства в части обязательной маркировки ГМО», — сказано в сообщении. Отмечается, что ведомство изымает из оборота продукты, в которых обнаруживается незарегистрированная линия ГМО и передает информацию об этом в таможенные органы для внесения продукции в перечень рисковой.

Ранее биолог рассказывал, какие продукты с ГМО могут попасться на российских прилавках.

Маргарита Головатенко