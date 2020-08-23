Биолог рассказал, какие продукты с ГМО могут попасться на российских прилавках

Александр Панчин, известный российский биолог, писатель и научный журналист, в интервью «Реальному времени» рассказал какие генно-модифицированные продукты теоретически можно найти на российских рынках.

— Картошка, соя, кукуруза. Теоретически (я в этом не уверен) может оказаться папайя (если она с Гавайев — то почти наверняка она ГМО). Кстати, чтобы продемонстрировать маркетинговость этого всего, упомяну еще, что животной продукции ГМО на рынке нет нигде.

Панчин подчеркнул, что мифы об опасности генно-модифицированных организмов (ГМО) появились из-за некорректных ассоциаций между ГМО и некими ядами и химикатами, которые добавляются в пищу. «А это просто живые организмы, они размножаются, просто у них есть определенные генетические особенности, целенаправленно внесенные в лаборатории», — отмечает Панчин.