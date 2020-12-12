Россия расширила санкции против Украины
Правительство России расширило перечень граждан Украины, в отношении которых введены персональные санкции. В окончательный список вошли 849 имен.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно вступило в силу 11 декабря.
Документ внес изменения в приложение №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 г. №1300, которое вводило санкции против 332 украинских деятелей.
Ранее первый президент Украины, глава делегации страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) Леонид Кравчук призвал исключить Россию из международной расчетной системы.
Также на Украине предложили провести военную операцию по захвату Крыма.
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