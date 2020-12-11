На Украине призвали провести военную операцию по захвату Крыма

На Украине предложили провести военную операцию по захвату Крыма. С такой инициативой выступил бывший представитель страны на переговорах по Донбассу, экс-посол в Минске Роман Бессмертный.

«После 5 лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем — возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить — возвращение этих территорий силой», — цитирует «РИА Новости» слова украинского политика.

Фото: pixabay.com

В Госдуме РФ такое предложение назвали проявлением «сказочного идиотизма», передает «РИА Новости».

Напомним, что в августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть Крым и пожаловался на отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности полуострова.



Татьяна Демина