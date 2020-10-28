Как туристическая отрасль России и программа «туристического кешбэка» поработали в год пандемии

Фото: Роман Хасаев

«Мы возлагаем надежды на осенний и зимний сезоны»

В этом году туристическая отрасль во всем мире стала жертвой пандемии коронавируса. Потери от закрытия границ и снижения внутреннего и внешнего турпотоков продолжают подсчитывать. В Ростуризме ожидают, что по итогам 2020 года потери составят порядка 40%.

«Мы думаем, что по итогам года на 60—70% удастся восстановить турпотоки прошлого года. Надеемся, что падение составит 40%, возможно, чуть больше. Пока что окончательных цифр нет, потому что мы возлагаем надежды на осенний и зимний сезоны», — рассказала сегодня журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Глава ведомства обратила внимание, что в этом году курортный сезон запустили 1 июля в ручном режиме с учетом всех требований Роспотребнадзора. «Запуск курортного сезона стал самой важной и значимой мерой государственной поддержки для отрасли туризма», — добавила Догузова.

По ее данным, летом, в курортный сезон, в России удалось восстановить турпотоки на 70%. По показателям июля — августа — на 90%. В целом итоги летнего курортного сезона в Ростуризме оценили как «очень позитивные с учетом той кризисной ситуации, что сложилась в России и в мире».



В некоторых регионах, несмотря на все сложности, наблюдается рост в 1,5—2 раза, например на Алтае и в Бурятии (озеро Байкал). Фото naozerobaikal.ru

Догузова отметила, что во многих регионах зарегистрировано падение турпотоков. В частности, тяжелая ситуация сложилась в сфере делового туризма, там поездки практически не восстановились. Однако в некоторых регионах, несмотря на все сложности, наблюдается рост в 1,5—2 раза, например на Алтае и в Бурятии (озеро Байкал).



По итогам первой недели второго этапа продажи туров по России с кешбэком продано туров на 900 млн рублей. В стартовые часы акции на первом этапе россияне купили туры по стране на 150 млн рублей. Напомним, что программу кешбэка в начале октября продлили до 10 января 2021 года и несколько изменили ее условия в пользу туристов. Второй этап стартовал 15 октября. На программу было выделено финансирование в размере до 15 млрд рублей — таким образом, даже сейчас программа и близко не подошла к заявленной планке.

В Ростуризме отметили, что на втором этапе программы рост продаж увеличился в 1,5—2 раза по сравнению с периодом до его старта. По отношению к пилотному этапу покупать туры стали чаще в три-четыре раза. Всего на осень и зиму россиянам предлагается более 1,5 млн вариантов путешествий.



В ведомстве отметили, что многие люди не верят, что государство компенсирует 20% от покупки туров, считая это «невероятным, чересчур прогрессивной мерой поддержки». Фото Максима Платонова

«Результаты могли бы быть более внушительными, если бы мы запускали ее в другое время»

В Ростуризме обратили внимание, что ключевая задача программы по продаже туров по России с кешбэком, с одной стороны, сделать путешествия доступными в этот тяжелый год, с другой — поддержать бизнес и индустрию гостеприимства.



В ведомстве отметили, что многие люди не верят, что государство компенсирует 20% от покупки туров, считая это «невероятным, чересчур прогрессивной мерой поддержки». Сама Догузова подчеркнула, что программа ассоциируется с тем, что запускает.

«Эта программа действительно получила поддержку всех участников отраслей. Все ключевые и крупнейшие объединения и отельеров, и туроператоров эту программу абсолютно и единогласно поддерживают как одну из лучших, которые когда-либо запускались в отрасли туризма», — обратила внимание глава Ростуризма.

По ее словам, результаты программы были бы внушительнее, если бы ее запускали в другое время: «Но с другой стороны, ценность ее именно в том, что мы запускаем ее в этот тяжелый, кризисный год, когда людям особенно важно сэкономить и особенно важно доступнее путешествовать».



С кешбэком — на татарское чаепитие

В Татарстане результаты первого этапа программы продажи туров по России с кешбэком оценили крайне положительно. Председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов заявил, что пилотный этап прошел в республике очень активно.



«Программа, действительно, работает эффективно, четко и без сбоев», — дал свою оценку Иванов. Он добавил, что, по предварительным данным, Татарстан вошел в топ-5 самых активных регионов России. По словам Иванова, в прошлом году республику посетили 3,6 млн туристов.

Привлекательными сторонами для туристов в Татарстане глава Госкомитета по туризму РТ назвал, в частности, три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — Казанский Кремль, Великий Болгар и остров-град Свияжск.

Пригласил Иванов россиян и на традиционное татарское чаепитие, предложив распробовать шедевры кулинарии Татарстана: чак-чак, эчпочмаки, губадию и прочие гастрономические удовольствия.

Среди туристических трендов Иванов назвал глэмпинги, загородные базы и прочие места отдыха. В частности, он отметил, что примерно 60% туристов бронировали в республике санатории, около 40% — гостиницы и экскурсионные туры по Татарстану.

Привлекательными сторонами для туристов в Татарстане глава Госкомитета по туризму РТ назвал, в частности, три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото Романа Хасаева

В республике на сегодняшний день действуют 10 маршрутов в районы. В том числе можно посетить резиденцию татарского Деда Мороза — Кыш Бабая.



Упомянул Иванов и о том, что в Татарстане активно развивается спа-отрасль и экотуризм. Он напомнил, что татарстанские Голубые озера и Камское Устье стали лидерами Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма.



Татьяна Демина