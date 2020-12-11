Житель Казани пытался похитить гараж

В Казани полицейские задержали 39-летнего местного жителя при попытке похитить гараж. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Задержанный нашел в интернете информацию о сносе гаражей на улице Марселя Салимжанова и решил распилить и увезти их. Для этого он вызвал специальных рабочих, которым заявил, что постройки принадлежат ему.

О попытке похитить гараж в полицию сообщили очевидцы. По предварительным данным, ущерб от преступления составил 200 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Задержанный казанец сознался в преступлении и признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. «в», ч. 2 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу).

В июне текущего года житель Казани похитил сначала автомобиль, а затем гараж, в котором хранилось авто. Все это он сдал в металлолом.



Татьяна Демина