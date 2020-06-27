Казанец украл автомобиль вместе с гаражом

Фото: Реальное время

В Казани местного жителя подозревают в том, что он похитил сначала автомобиль, а затем гараж, в котором хранилось авто. Все это он сдал в металлолом.

Как рассказали в УВД Казани, в отдел полиции «Зареченский» обратился 38-летний казанец с заявлением о похищении автомобиля ВАЗ-2106 и металлического гаража.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 24-летний казанец. Подозреваемый рассказал, что прогуливаясь по территории, обратил внимание на приоткрытый гараж. Узнав, что там автомобиль, он вызвал эвакуатор и увез легковушку в пункт металлолома. При этом сотруднику служб эвакуации он сказал, что машина принадлежала деду и досталась ему в наследство. Через некоторое время подозреваемый решил аналогичным образом забрать и гараж, который он также сдал в металлолом за 7 тысяч рублей.

Общая сумму ущерба составила 80 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Парня отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Казани полицейские задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в краже автомобиля в Казахстан.



