Обустройство новых туристических кластеров «Высокогорский» и «Камское устье» начнется в Татарстане в 2021 году

В Татарстане работы по обустройству туристско-рекреационных кластеров «Камское устье» и «Высокогорский», проекты которых победили во Всероссийском конкурсе по развитию экотуризма, начнутся весной 2021 года.

В частности, следующей весной будут обустраивать основные входные зоны, экотропы. По словам помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой, для обустройства этих пространств активизируют всех инвесторов.

Работа над проектированием начнется уже в текущем году. Ожидается подписание инвестиционных меморандумов с предпринимателями и с госструктурами.

Фишман-Бекмамбетова выразила надежду на то, что среди государственных структур будут не только республиканские, но федеральные. Создатели проектов будут плотно сотрудничать с экологами, архитекторами, местными жителями и предпринимателями.

«Мы в обоих проектах рассчитываем на средства порядка 1 млрд рублей на ближайшие годы — это и частные инвестиции, и государственные», - уточнила она ТАСС.

Вчера были определены победители Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России. Победителями от Татарстана стали проекты туристско-рекреационных кластеров «Камское устье» и «Высокогорский».