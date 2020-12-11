Росреестр Татарстана начнет регистрировать участки под М-12 в январе — феврале

Фото: Максим Платонов (архив)

С начала следующего года Росреестр Татарстана запустит процесс оформления земельных участков под скоростную трассу М-12. Документы начнут поступать в январе — феврале, строительство дороги должно начаться в марте.

По предварительным данным, под платную дорогу от Москвы до Казани в Татарстане отдадут более 1 300 земельных участков, сообщает пресс-служба республиканского Росреестра.

Открыть трассу предполагается к концу 2024 года. Ее протяженность в Татарстане составит 142 км.

Ранее в «Автодоре» уже заявляли, что готовы построить М-12 за четыре года. Основной проблемой в Татарстане стало недовольство жителей нескольких поселений. Они заявили, что не хотят мешать федеральному проекту, но настаивают на переносе трассировки.