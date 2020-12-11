СМИ: корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса

Культовый корейский режиссер Ким Ки Дук умер в Латвии. Причиной смерти стал коронавирус, сообщает портал Delfi.

Издание ссылается на данные российского документалиста Виталия Манского. Он сообщил, что Ким Ки Дук приехал в Латвию, чтобы приобрести дом в Юрмале и получить вид на жительство.

Однако на встречу он не явился. Сегодня выяснилось, что режиссер умер в больнице от осложнений, вызванных COVID-19.

Режиссер Ким Ки Дук родился в декабре 1960 года. Он прославился в 2000-х, когда вышли его знаковые картины: «Весна, лето, осень, зима… и снова весна», «Остров», «Самаритянка» и «Натянутая тетива».