Врачам трех больниц Казани передали бесплатные продукты

Сотрудники больниц Казани — Детской городской больницы №1 Московского района, Республиканской клинической инфекционной больницы им. проф. А. Ф. Агафонова (РКИБ) и Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) — получили бесплатные продукты и бытовую химию. Передача наборов произошла в рамках инициативы, которую запустила «Пятерочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь», сообщили в пресс-службе торговой сети.

В указанных медучреждениях работают около 3 тысяч сотрудников. Всего медикам в эти больницы доставлено более 2 тонн продуктов и гигиенических средств. Доставку продовольствия взяли на себя волонтеры Фонда «Русь».

«Мы продолжаем помогать врачам и всему медперсоналу в разных регионах, чтобы в течение длительного рабочего дня все они могли перекусить и восполнить свои силы», — прокомментировали в «Пятерочке».

Ранее сообщалось, что в Казани потратят 90 млн рублей на перевозку участковых врачей на такси.