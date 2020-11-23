В Казани потратят 90 млн рублей на перевозку участковых врачей на такси

Столица Татарстана стала первым городом, где участковые врачи могут вызвать такси по мобильному телефону по спецтарифу. Это стало результатом договоренности городских властей с представителями компании «Яндекс. Такси». После этот проект был реализован в других городах России.

С 27 марта по настоящее время было организовано более 210 тыс. выездов участковых врачей на дом к заболевшим. Ориентировочно до конца года общая стоимость услуги составит 90 млн рублей, которые будут перечислены компании из республиканского бюджета.

Ежедневно на вызовах задействовано 75 машин, их количество при необходимости может быть увеличено. Все водители снабжены защитными экранами, масками и перчатками.

Ранее проект из Татарстана по перевозке врачей, продуктов и медикаментов, который реализовался совместно с «Яндекс.Такси», победил в номинации «Смарт антивирус» в конкурсе «Смарт Эволюция» Агентства стратегических инициатив (АСИ) на лучшие антикризисные практики.