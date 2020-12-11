ЦСКА может уволить Гончаренко и назначить Березуцкого главным тренером

ЦСКА рассматривает вариант увольнения главного тренера Виктора Гончаренко после вылета из Лиги Европы. Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным источника, определяющими для тренера станут оставшиеся два матча РПЛ до конца первой части чемпионата России против «Урала» и «Ростова». В случае плохого выступления команды Гончаренко может быть уволен до Нового года.

На данный момент ЦСКА имеет в своем активе шестиматчевую серию без побед во всех турнирах, где команда принимала участие. В трех последних турах РПЛ армейцы дважды сыграли вничью с «Сочи» (1:1) и «Химками» (2:2), а также уступили «Рубину» (0:1).

Василий Березуцкий. Фото: pfc-cska.com

В случае увольнения Гончаренко на пост главного тренера может быть рассмотрена кандидатура Василия Березуцкого, входящего в структуру клуба.

Напомним, накануне ЦСКА на выезде уступил хорватскому «Динамо» (1:3) и стал первым российским клубом, ни разу не выигравшим в групповой стадии Лиги Европы.