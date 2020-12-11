ЦСКА проиграл хорватскому «Динамо» и занял последнее место в группе Лиги Европы
ЦСКА в гостях проиграл хорватскому «Динамо» (1:3) в заключительном матче группового раунда Лиги Европы по футболу.
Единственный мяч в составе армейцев забил на 76-й минуте игры Бистрович. К тому моменту хорваты вели со счетом 3:0, благодаря точным ударам Гвардиола, Оршича и Кастрати.
Всё. Наш евросезон окончен. #ЗагребЦСКА pic.twitter.com/3tpyXwDSTk— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 10, 2020
После этого поражения в активе команды Гончаренко осталось 3 очка. ЦСКА не одержал ни одной победы в нынешнем сезоне еврокубков и занял последнее, четвертое место в группе К Лиги Европы.
ЦСКА стал первым российским клубом, ни разу не победившим на групповой стадии данного турнира.
Напомним, ранее тренер армейцев Гончаренко связал неудачное выступление своей команды в еврокубках с работой экс-тренера «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева.СпортФутбол
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