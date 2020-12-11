В казанском «Салават купере» достроили 340-квартирный жилой дом
Госстройнадзор Татарстана сообщил о завершении строительства жилого дома на 340 квартир. Объект получил заключение о соответствии.
Это означает, что в ближайшее время подрядчик может сдать дом в эксплуатацию.
Проверка выявила ряд нарушений, которые застройщику пришлось устранить, сообщает пресс-служба ведомства.
Общая площадь 17-этажного здания составила 21,8 тыс. кв. м. Территория дома благоустроена — предусмотрены детские площадки, малые архитектурные формы, высажены деревья и кустарники.
Ранее сообщалось о подготовке к сдаче дома на 302 квартиры в том же комплексе «Салават купере».НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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