В Казани готовится к сдаче 302-квартирный дом в ЖК «Салават купере»

Фото: инспекция Госстройнадзора РТ

В Казани готовится к сдаче 19-этажный жилой дом №1-6 в ЖК «Салават купере». В нем — 302 квартиры, общая площадь здания — 25 663,9 кв. м.



Инспекторы Госстройнадзора проводят итоговую проверку строительных работ, инженерных и противопожарных систем, а еще требований санитарных норм. При ее успешном прохождении ведомство выдаст заключение о соответствии проектной документации (ЗОС), и дом введут в эксплуатацию.

Стройка объекта осуществляется в рамках республиканской программы соципотеки и нацпроекта «Жилье и городская среда». Застройщик — НО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан», сообщает Госстройнадзор РТ.

Ранее сообщалось, что Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии жилого дома №3-1 в третьем квартале ЖК «Салават купере».

