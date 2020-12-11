Тиньков назвал причины продажи акций своей группы на $325 млн
Трастовый фонд семьи Олега Тинькова распространил заявление бизнесмена, в котором объясняется его решение продать 5,3% TCS Group, в которую входит «Тинькофф Банк». Этот пакет акций оценивается в $325 млн.
«Я считаю, что расширение числа держателей акций группы идет на пользу компании, но я осуществлял эту продажу в том числе и по личным причинам», — цитирует РБК сообщение.
Тиньков объясняет, что часть денег он намерен направить на решение своих юридических проблем.
Также он объявил о планах создать благотворительный фонд, который будет заниматься проблемами рака крови и института донорства. На эти цели Тиньков собирается потратить около $200 млн.
Напомним, что в этом году американские налоговики заинтересовались деятельностью Тинькова. Власти США считают, что, пока бизнесмен имел гражданство США, он скрыл от государства часть доходов и не доплатил налоги. Ведомство начало судиться с Тиньковым в Лондоне. Только в качестве залога ему пришлось оставить там около 20 млн фунтов стерлингов.
В разгар процесса бизнесмен объявил, что болен тяжелой формой лейкемии и даже отошел от операционного управления бизнесом.ЭкономикаБанкиБизнес
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