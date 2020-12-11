Тиньков назвал причины продажи акций своей группы на $325 млн

Фото: Максим Платонов (архив)

Трастовый фонд семьи Олега Тинькова распространил заявление бизнесмена, в котором объясняется его решение продать 5,3% TCS Group, в которую входит «Тинькофф Банк». Этот пакет акций оценивается в $325 млн.

«Я считаю, что расширение числа держателей акций группы идет на пользу компании, но я осуществлял эту продажу в том числе и по личным причинам», — цитирует РБК сообщение.



Тиньков объясняет, что часть денег он намерен направить на решение своих юридических проблем.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также он объявил о планах создать благотворительный фонд, который будет заниматься проблемами рака крови и института донорства. На эти цели Тиньков собирается потратить около $200 млн.

Напомним, что в этом году американские налоговики заинтересовались деятельностью Тинькова. Власти США считают, что, пока бизнесмен имел гражданство США, он скрыл от государства часть доходов и не доплатил налоги. Ведомство начало судиться с Тиньковым в Лондоне. Только в качестве залога ему пришлось оставить там около 20 млн фунтов стерлингов.

В разгар процесса бизнесмен объявил, что болен тяжелой формой лейкемии и даже отошел от операционного управления бизнесом.