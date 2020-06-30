Олег Тиньков перенес COVID-19 и лечится от рака: «Я принял радикальное решение делать пересадку костного мозга»

Фото: wikipedia.org / Tinkoff Bank

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков рассказал, что переболел коронавирусом 3 месяца назад и сейчас продолжает лечение лейкемии. Об этом он написал в своем instagram-аккаунте.

По его словам, в Берлине, в клинике Helios, он прошел три курса химиотерапии, «несмотря на два сепсиса и еще кучу «побочек».

«Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но, к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение делать пересадку костного мозга. Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации… вероятно, до года», — поделился Тиньков.

Он рассказал, что не прошел бы все эти испытания, если бы не поддержка семьи и друзей.

«Мы выйдем из этого кризиса 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов. Мы изначально заточены под онлайн и работу из дома, и у нас лучшая в мире финтех-команда. «Тинькофф» не продается», — подчеркнул бизнесмен.

Рак ему диагностировали еще в октябре прошлого года. В апреле стало известно, что Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф Банка», чтобы заняться здоровьем.



