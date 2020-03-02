СМИ: Олег Тиньков заплатил британскому суду залог 20 млн фунтов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Американская прокуратура выдала предварительный ордер на арест российского бизнесмена Олега Тинькова. Он был вынужден выплатить 20 млн фунтов стерлингов Вестминстерскому суду, чтобы остаться на свободе.

Основателю «Тинькофф банка» положено оставаться в лондонской квартире с 19.00 до 7.00. Также суд обязал его носить электронный браслет, пишет британский таблоид Sunday Express.

Газета утверждает, что Тиньков подозревается властями США в подделке налоговой декларации и занижении дохода за 2013 год. До 2013 года он имел американское гражданство.

Ранее стало известно, что Олег Тиньков заинтересовал налоговые органы США, запустившие в отношении предпринимателя судебный процесс в Лондоне. Тогда представители TCS Group подчеркивали, что разбирательство касается бизнесмена как частного лица и не имеют отношения к группе компаний.