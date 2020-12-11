Правительство России направит 464 млн рублей на улучшение инфраструктуры в ОЭЗ «Алабуга»

Фото: Сергей Афанасьев

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить еще 464 млн рублей на улучшение инфраструктуры особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.

Как сообщается на сайте правительства, деньги частично покроют затраты на создание новых объектов в индустриальном парке «Синергия», расположенном на территории ОЭЗ. «Речь, в частности, о строительстве распределительных подстанций, проведении новых сетей электроснабжения и модернизации водопроводов», — отметили в кабмине.

Ожидается, что развитие инфраструктуры поможет привлечь в ОЭЗ еще больше резидентов — к 2026 году будут созданы более 400 рабочих мест, а совокупная выручка организаций ОЭЗ превысит 51 млрд рублей.

Напомним, 10 июля Мишустин посетил ОЭЗ «Алабуга», где ему показали завод по созданию углеродного волокна «Алабуга-Волокно».



Фото: tatarstan.ru

Тогда СМИ сообщили, что президент Татарстана Рустам Минниханов просит правительство России выделить из федерального бюджета порядка 29 млрд рублей на третью очередь ОЭЗ «Алабуга».