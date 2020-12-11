Врач объяснила, почему лучше не надевать маску в мороз

Маска на улице необходима в случае, если есть большое скопление людей, например, на остановке общественного транспорта. В иных случаях ее лучше не надевать, поскольку на морозе она быстро намокает и охлаждается.



Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего «инструктажа» по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить», — приводит «РИА Новости» слова врача-инфекциониста научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елены Беловой.

Фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина призвала жителей республики носить маски в общественных местах. С ее слов, маска защищает от капель, которые содержат следы коронавируса.

Маргарита Головатенко