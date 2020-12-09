В Роспотребнадзоре РТ заявили, что маска — эффективная мера профилактики коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина призвала жителей республики носить маски в общественных местах. С ее слов, маска защищает от капель, которые содержат следы коронавируса. Вместе с тем чиновница напоминает, что чихать или кашлять надо в локоть или платок.



«Маска — эффективная мера профилактики. Ее нужно обязательно надевать и делать замечания всем, кого видим без маски. Я сама, когда нахожусь в местах массового пребывания, — сама делаю замечание», — заявила она.

Как отмечает Патяшина, татарстанцы в большей части соблюдают масочный режим, в отличие от жителей других регионов. Одной из причин она назвала штрафы, которые выписывают как сотрудники Роспотребнадзора, так и сотрудники МВД — штраф на физическое лицо оставляет от 1 до 30 тысяч рублей, а на юридическое лицо — от 15 тысяч рублей. С ее слов, за последнюю неделю было составлено более 4,5 тысячи протоколов об этом правонарушении на граждан.

Напомним, что в ноябре приставы Татарстана взыскали более 5 млн рублей штрафов за нарушение «антиковидных» мер, в том числе за несоблюдение масочного режима.