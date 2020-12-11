В ЕС договорились о расширении санкций по Турции

Лидеры ЕС договорились о расширении списка индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает «РИА Новости».



В ноябре санкции продлили до 12 ноября 2021 года. Они действуют против двух граждан Турции — по мнению ЕС, они отвечают за планирование и управление добычей полезных ископаемых в Восточном Средиземноморье, на которые Кипр не давал разрешения. Им запрещено въезжать на территорию ЕС, помимо этого меры предполагают замораживание активов.

Ранее «Реальное время» публиковало материал о противостоянии Турции и Греции в Эгейском море.

Маргарита Головатенко