Новости общества

07:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В ЕС договорились о расширении санкций по Турции

06:41, 11.12.2020
В ЕС договорились о расширении санкций по Турции
Фото: pixabay.com

Лидеры ЕС договорились о расширении списка индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает «РИА Новости».

В ноябре санкции продлили до 12 ноября 2021 года. Они действуют против двух граждан Турции — по мнению ЕС, они отвечают за планирование и управление добычей полезных ископаемых в Восточном Средиземноморье, на которые Кипр не давал разрешения. Им запрещено въезжать на территорию ЕС, помимо этого меры предполагают замораживание активов.

Ранее «Реальное время» публиковало материал о противостоянии Турции и Греции в Эгейском море.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем