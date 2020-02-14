Стали известны детали уголовных дел амнистированных Путиным россиян

Стали известны подробности уголовных дел Раисы Плетневой и Марины Чернышевой, которые были помилованы указом президента России Владимира Путина.

Раисе Плетневой 1958 года рождения срок наказания сокращен с семи до шести лет лишения свободы. Она была осуждена 13 апреля 2016 года Советским районным судом ХМАО по ст. 105 ч. 1 УК России («Убийство»). Плетнева убила своего мужа, задушив его шарфом, передает RT.

Из показаний свидетелей защиты следует, что погибший постоянно пил, поднимал на женщину руку, они часто ругались. После одной из ссор, произошедшей в новогодние праздники, Плетнева пыталась уйти из квартиры, оделась, надела на себя шарф. Нетрезвый муж набросился на нее и стал тянуть за концы шарфа. В ходе борьбы она смогла перекинуть шарф на него и стала его затягивать. После того, как муж перестал подавать признаки жизни, Плетнева пыталась его реанимировать, сама позвонила медикам и в полицию. В содеянном раскаялась.

Марина Чернышева 1971 года рождения была осуждена в апреле 2017 года в Улан-Удэ за покушение на убийство бывшего мужа. Ее приговорили к семи годам лишения свободы.

Во время пьяной ссоры в декабре 2016 года женщина в ответ на примененное к ней насилие ударила бывшего супруга ножом. Находившийся в нетрезвом состоянии мужчина выжил благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Инициатором смягчения приговора стал потерпевший, который указал, что сам спровоцировал конфликт. Также он выразил уверенность, что осужденная не стремилась его убить.

Срок наказания Чернышевой сокращен до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Путин подписал указы о помиловании трех россиян. Речь идет о Павле Петрашове, Раисе Плетневой и Марине Чернышевой.