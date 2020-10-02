«Ситуация с кошками и собаками в Татарстане ужасная и бесперспективная»

Фото: Максим Платонов

«Нет практики наказания за жестокое обращение с животными»

Один из самых долгожданных и вымученных российских законов (работа над ним длилась восемь лет) — об ответственном обращении с животными — не работает. К такому выводу пришли участники сегодняшней пресс-конференции в ИА «Татар-информ», приуроченной ко Дню защиты животных.

Напомним, закон был принят в декабре 2018 года, однако отдельные его положения (такие как запрет контактных зоопарков, запрет выгула опасных пород собак без намордника, правила обращения с безнадзорными животными и другие) вступили в силу только в текущем году.



— Вынужден признать, что на данный момент каких-то кардинальных изменений не произошло. Многие граждане даже не задумываются, что такой закон существует и при жестоком обращении можно обратиться в правоохранительные органы. Да даже при обращении туда очень часто можно получить отказ, насмешку и нежелание связываться с такими «пустяковыми» делами. Нет практики наказания за жестокое обращение с животными. Люди начнут задумываться тогда, когда появятся такие громкие истории, — считает руководитель фонда помощи бездомным животным «Кот и пес» Альберт Галиев.

Эксперт также заявил, что запрещенный законом отстрел животных все равно продолжается.



— По-прежнему есть догхантеры, люди, которым приносит удовольствие насилие, — мы видим соответствующие ролики в интернете. Возможно, мы сейчас не наблюдаем отстрела в официальных компаниях, которые занимаются отловом животных, но среди граждан это еще присутствует. Все, опять же, из-за отсутствия практики наказания, — бьет тревогу Альберт Галиев.

«Живодерство процветает, никто их не наказывает»

По мнению ветеринарного хирурга Александры Чернышовой, «ситуация с кошками и собаками в республике ужасная и бесперспективная».

— Я присутствую на подобной конференции уже второй раз, и ничего не меняется. У представителей органов власти нет никакого желания сотрудничать с зоозащитниками. Живодерство процветает, никто их не наказывает, — сетует Чернышова. — А что с контактными зоопарками? Передвижными цирками? Их новый закон тоже касается. В свое время в старом аквапарке Казани был какой-то контактный зоопарк — дети оттуда выходили в истерике, потому что животные там буквально умирали на их глазах. Это было до принятия закона, а что сейчас с этим всем?

Начальник правового отдела Главного управления ветеринарии кабмина РТ Артур Исмагилов не нашелся, что сказать, кроме того, что «эти компетенции относятся к Россельхознадзору».



Также Александра Чернышова озвучила наиболее распространенные причины отказа казанцев от домашних животных.

— К сожалению, очень часто к нам поступают бывшие домашние питомцы. Кто-то просто наигрался, а у кого-то финансовые сложности, хозяева не могут в дальнейшем обеспечить комфортную жизнь своему питомцу. Все чаще нам говорят об аллергии и просто выкидывают животных — в большинстве случаев это бывает лишь отговоркой. Так животные и оказываются на улице. Многие подбрасывают животных в клиники, перекладывая ответственность на врачей, — констатирует ветеринар.

Бешенство у... ежей и кротов

В свою очередь ветеринарный врач Ветеринарного объединения Казани Булат Нуриахметов заявил, что 2020 год «оказался совершенно курьезным в плане бешенства» для столицы республики.

— Доселе мы не встречались с зарегистрированными случаями бешенства у ежей и кротов. Из-за этого приходилось накладывать карантин на определенные районы города. Призываю всех, кто встречается с дикими животными, не контактировать с ними. Все они могут быть потенциальными переносчиками бешенства, — обратился к казанцам Булат Нуриахметов.

Эксперт также предупредил, что серьезную опасность для жителей Казани могут представлять белки, обитающие в городских парках. Их, по словам ветеринара, провакцинировать невозможно.

К слову о вакцинации: ветклиники бесплатно прививают кошек и собак от бешенства. Любой может обратиться в государственную ветеринарную клинику и привить своего питомца, а также получить другие прививки.

Завершая обсуждение, представитель Ветеринарного объединения Казани также ответил на волнующий сейчас многих вопрос о том, болеют ли домашние животные коронавирусом.

— По последней информации, которая имеется, животные преимущественно являются переносчиками. Хотя в Нидерландах были заболевания кошек и нескольких норок, но чисто эксцесс, — успокоил эксперт.



Лина Саримова