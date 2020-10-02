«Ситуация с кошками и собаками в Татарстане ужасная и бесперспективная»
«Нет практики наказания за жестокое обращение с животными»
Один из самых долгожданных и вымученных российских законов (работа над ним длилась восемь лет) — об ответственном обращении с животными — не работает. К такому выводу пришли участники сегодняшней пресс-конференции в ИА «Татар-информ», приуроченной ко Дню защиты животных.
Напомним, закон был принят в декабре 2018 года, однако отдельные его положения (такие как запрет контактных зоопарков, запрет выгула опасных пород собак без намордника, правила обращения с безнадзорными животными и другие) вступили в силу только в текущем году.
Эксперт также заявил, что запрещенный законом отстрел животных все равно продолжается.
— По-прежнему есть догхантеры, люди, которым приносит удовольствие насилие, — мы видим соответствующие ролики в интернете. Возможно, мы сейчас не наблюдаем отстрела в официальных компаниях, которые занимаются отловом животных, но среди граждан это еще присутствует. Все, опять же, из-за отсутствия практики наказания, — бьет тревогу Альберт Галиев.
«Живодерство процветает, никто их не наказывает»
По мнению ветеринарного хирурга Александры Чернышовой, «ситуация с кошками и собаками в республике ужасная и бесперспективная».
Начальник правового отдела Главного управления ветеринарии кабмина РТ Артур Исмагилов не нашелся, что сказать, кроме того, что «эти компетенции относятся к Россельхознадзору».
Также Александра Чернышова озвучила наиболее распространенные причины отказа казанцев от домашних животных.
— К сожалению, очень часто к нам поступают бывшие домашние питомцы. Кто-то просто наигрался, а у кого-то финансовые сложности, хозяева не могут в дальнейшем обеспечить комфортную жизнь своему питомцу. Все чаще нам говорят об аллергии и просто выкидывают животных — в большинстве случаев это бывает лишь отговоркой. Так животные и оказываются на улице. Многие подбрасывают животных в клиники, перекладывая ответственность на врачей, — констатирует ветеринар.
Бешенство у... ежей и кротов
В свою очередь ветеринарный врач Ветеринарного объединения Казани Булат Нуриахметов заявил, что 2020 год «оказался совершенно курьезным в плане бешенства» для столицы республики.
Эксперт также предупредил, что серьезную опасность для жителей Казани могут представлять белки, обитающие в городских парках. Их, по словам ветеринара, провакцинировать невозможно.
К слову о вакцинации: ветклиники бесплатно прививают кошек и собак от бешенства. Любой может обратиться в государственную ветеринарную клинику и привить своего питомца, а также получить другие прививки.
Завершая обсуждение, представитель Ветеринарного объединения Казани также ответил на волнующий сейчас многих вопрос о том, болеют ли домашние животные коронавирусом.
— По последней информации, которая имеется, животные преимущественно являются переносчиками. Хотя в Нидерландах были заболевания кошек и нескольких норок, но чисто эксцесс, — успокоил эксперт.
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