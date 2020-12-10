Ирек Зиннуров сдаст мандат депутата Госдумы

Фото: Олег Тихонов (архив)

Депутат Госдумы от Татарстана Ирек Зиннуров уйдет из нижней палаты парламента. Окончательное решение будет принято сегодня вечером, рассказал он «Реальному времени».

Он должен возглавить одну из организаций в составе Россотрудничества.

Если решение будет принято, то уже сегодня Зиннуров отбудет в Азербайджан с гуманитарной миссией.

Напомним, Зиннуров с 2013 года входил в Общественную палату Татарстана. В 2016 году избрался в Госдуму от партии «Единая Россия». Выступил соавтором более 80 законопроектов.

Напомним, отношения России и Азербайджана приобрели новый оттенок после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван смогли прийти к мирному соглашению только при участии Москвы. При этом для Армении последствия оказались намного хуже. В итоге Азербайджан вернул себе ряд территорий, которые последние годы находились под контролем непризнанной республики Нагорный Карабах.

Россия направила в Нагорный Карабах миротворцев. Они будут контролировать не только республику, но и дорогу, связывающую ее с Арменией.