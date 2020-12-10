Ирек Зиннуров сдаст мандат депутата Госдумы
Депутат Госдумы от Татарстана Ирек Зиннуров уйдет из нижней палаты парламента. Окончательное решение будет принято сегодня вечером, рассказал он «Реальному времени».
Он должен возглавить одну из организаций в составе Россотрудничества.
Если решение будет принято, то уже сегодня Зиннуров отбудет в Азербайджан с гуманитарной миссией.
Напомним, Зиннуров с 2013 года входил в Общественную палату Татарстана. В 2016 году избрался в Госдуму от партии «Единая Россия». Выступил соавтором более 80 законопроектов.
Напомним, отношения России и Азербайджана приобрели новый оттенок после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван смогли прийти к мирному соглашению только при участии Москвы. При этом для Армении последствия оказались намного хуже. В итоге Азербайджан вернул себе ряд территорий, которые последние годы находились под контролем непризнанной республики Нагорный Карабах.
Россия направила в Нагорный Карабах миротворцев. Они будут контролировать не только республику, но и дорогу, связывающую ее с Арменией.ОбществоВласть Татарстан
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