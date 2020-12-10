Казанский суд допросил осужденного киллера «Хади Такташ» Андрея Ситнова

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Вахитовском райсуде огласили обвинение по делу о покушении на гендиректора КСК КГУ «УНИКС» в 1999 году и допросили свидетеля — осужденного по делу ОПС «Хади Такташ» Андрея Ситнова, он же Сито, передает журналист «Реального времени».



В зал Ситнова доставили закованным в наручники и не снимали их на протяжении всего допроса. Этот свидетель в 2002 году был осужден за бандитизм, участие в организованном преступном сообществе и убийство к 21 году и 11 месяцам колонии как участник группировки «Хади Такташ».

На судебном допросе Ситнов дал показания против предполагаемого лидера ОПГ «Тукаевские» Геннадия Мураткина (ныне Кирилова). Он рассказал, что в конце 90-х Мураткин просил его познакомить с кем-нибудь, кто «может решить проблему с получением долга от бизнесмена Щербакова». Впоследствии выяснилось — речь о гендиректоре КСК.

Ситнов сообщил — познакомил Мураткина с Ринатом Фархутдиновым, он же Ринтик и член группировки «Хади Такташ», а позже узнал, что Фархутдинов вместе с другим участником группировки Новицким покушался на жизнь Щербакова за 10 тысяч долларов США. «Не получилось убить. То ли Щербаков выбил пистолет у Новицкого, то ли патроны закончились», — вспоминал в суде свидетель.

Сегодня же на заседании суда обвиняемый в том покушении Ринат Фархутдинов сообщил, что вину в покушении признает лишь частично — не согласен с квалифицирующим признаком о преступлении в составе группы с неустановленными лицами.

Подробности резонансного дела — в материале «Реального времени».