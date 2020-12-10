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Интернет-газета «Реальное время» стала лучшим СМИ по освещению инвестиционной деятельности Татарстана

11:09, 10.12.2020
Интернет-газета «Реальное время» стала лучшим СМИ по освещению инвестиционной деятельности Татарстана
Фото: АИР РТ

Интернет-газета «Реальное время» стала победителем в номинации «Лучшее региональное СМИ по освещению инвестиционной деятельности Татарстана» на конкурсе «Инвестор года РТ».

Церемония состоялось на итоговом в этом году заседании Клуба инвесторов республики. Награду интернет-газете вручила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Напомним, что в номинации «Социально ответственный инвестор» победу одержало ПАО «Нижнекамскнефтехим». Награду от Агентства инвестиционного развития РТ получил генеральный директор компании Айрат Сафин.

Фото: АИР РТ
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