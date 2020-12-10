Кулижников и Сидорова признаны лучшими спортсменами года в России

Министерство спорта России признало рекордсмена мира по конькобежному спорту Павел Кулижников лучшим спортсменом 2020 года.

Конькобежец получил приз «Гордость России» в номинации «Спортсмен года» на церемонии Национальной спортивной премии в Москве. В нынешнем сезоне в активе Кулижникова два золота на чемпионате мира в США, а также три победы на европейском первенстве в Голландии.

В аналогичной номинации среди женщин спортсменкой года была признана прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, в четвертый раз ставшей победительницей чемпионата России в своем виде спорта.

Анжелика Сидорова. Фото: rusathletics.info

Отметим, что среди возможных претендентов на победу в мужской части был гимнаст Никита Нагорный, который ранее впервые в истории России завоевал золото в командном многоборье.