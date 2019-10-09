Российские гимнасты впервые в истории ЧМ завоевали золото в командном многоборье
На проходящем в Штутгарте чемпионате мира мужская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье.
Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин, Иван Стретович и Артур Далалоян в сумме за свои выступления набрали 261,726 балла, опередив китайскую сборную менее чем на 1 балл.
Отметим, что эта победа стала первой для России на командных чемпионатах мира по гимнастике. До этого на 14 мировых мундиалях первенствовали лишь три страны — Китай (11 раз), Япония и Белоруссия.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Командное многоборье, мужчины.
1. Россия (Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин, Иван Стретович, Артур Далалоян) — 261,726.
2. Китай — 260,729.
3. Япония — 258,159.
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