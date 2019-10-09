Российские гимнасты впервые в истории ЧМ завоевали золото в командном многоборье

На проходящем в Штутгарте чемпионате мира мужская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье.

Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин, Иван Стретович и Артур Далалоян в сумме за свои выступления набрали 261,726 балла, опередив китайскую сборную менее чем на 1 балл.

Отметим, что эта победа стала первой для России на командных чемпионатах мира по гимнастике. До этого на 14 мировых мундиалях первенствовали лишь три страны — Китай (11 раз), Япония и Белоруссия.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.

Командное многоборье, мужчины.

1. Россия (Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин, Иван Стретович, Артур Далалоян) — 261,726.

2. Китай — 260,729.

3. Япония — 258,159.