Правительство Татарстана запустило мониторинг здоровья жителей на базе сервиса СберЗдоровье

Правительство Татарстана совместно с телемедицинской платформой СберЗдоровье (18+) организовало дистанционный мониторинг жителей республики, страдающих от сахарного диабета и артериальной гипертензии, а также наблюдение за амбулаторными больными с коронавирусной инфекцией.

За здоровьем пациентов с хроническими заболеваниями и коронавирусной инфекцией будут наблюдать врачи казанского Госпиталя для ветеранов войн.

«Такой проект поможет пациентам и врачам в онлайн-режиме контролировать состояние здоровья хронических больных, которые наиболее подвержены риску заболеть коронавирусом. А сами пациенты смогут остаться дома и при этом получить медицинскую консультацию. При этом тот, кто уже заболел, тоже будет находиться под постоянным присмотром квалифицированных специалистов», — отметил главный врач учреждения Фахрутдинов Ильдар Азатович.

Мониторинг работает с помощью специального «Дневника здоровья», доступного онлайн в мобильном приложении СберЗдоровье или в личном кабинете https://tm.sberhealth.ru/tatarstan. В «Дневник здоровья» пациенты могут ежедневно вносить важные показатели: замеры артериального давления, пульса, уровня сахара в крови, температуры и другие. Пожилые люди, не владеющие навыками работы с современными гаджетами, будут сообщать эти данные роботу, который будет звонить ежедневно по телефону. Все показатели «Дневника здоровья» доступны лечащему врачу онлайн: он сразу увидит изменения в состоянии больного, проведет консультацию и внесет корректировки в терапию.

«Мы ставим перед собой задачу оказывать качественную медицинскую помощь всем татарстанцам. В период пандемии дистанционный мониторинг — это один из лучших способов, позволяющих нашим врачам ежедневно оценивать состояние здоровья пациентов из групп риска. Совместно с сервисом СберЗдоровье мы реализовали проект, который напоминает пациентам о необходимости регулярного самоконтроля. В долгосрочном плане это исключительно важный и полезный проект», — считает министр здравоохранения Татарстана Cадыков Марат Наилевич.

«Мы благодарим правительство республики за доверие и рады, что Татарстан присоединился к нашему проекту по продвижению доступной телемедицины на территории всей страны, особенно в такое непростое для всех время», — поделился Анатолий Зингер, генеральный директор CберЗдоровья.

«Помощь в сложный период — ответственность такой компании, как Сбербанк. Мы понимаем это и ценим, что правительство Татарстана подключило телемедицинский мониторинг именно на базе СберЗдоровья», — сказал Cахбиев Рушан Флюрович, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка и управляющий отделением «Банк Татарстан».

Ежегодно в Татарстане регистрируются более 8 тыс. новых случаев заболевания сахарным диабетом. С 2019 по 2021 год в республике реализуется национальный проект «Здравоохранение», куда входит и региональный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями: они являются основной причиной смертности населения республики.

«Дневник здоровья» доступен на сайте и в мобильном приложении СберЗдоровья, которое можно скачать в App Store или Google Play.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»